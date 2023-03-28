الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع بين كوسوفو وصربيا لمناقشة اتفاقية التطبيع

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اجتماع الأسبوع المقبل بين مسؤولين من كوسوفو وصربيا، وذلك من أجل مناقشة اتفاقية التطبيع.

ووفقا لإفادة صحفية أدلى بها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، سيجتمع كبير المفاوضين من كوسوفو وصربيا في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات الأولى نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال المحادثات في بلدة أوهريد بمقدونيا الشمالية.

وقال ستانو: "سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل اجتماع بين كبير المفاوضين من كلا الجانبين، صربيا وكوسوفو، الذين دعاهم وسيط الاتحاد الأوروبي للحضور إلى بروكسل للمضي قدمًا في كل ما تم الاتفاق عليه في أوهريد والبدء واتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، قد عقد في الـ 18 من مارس، محادثات مع زعيم كوسوفو ألبين كورتي، استمرت 12 ساعة في أوهريد حول خطة المصالحة الأوروبية الأمريكية بمشاركة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحوار بلغراد وبريشتينا ميروسلاف لاجاك، وقال فوسيتش للصحفيين بعد المحادثات إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن "بعض النقاط" في الخطة.

وفي وقت سابق من الشهر، صرح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي غجابرييل إسكوبار أن اتفاقية أوهريد تمثل بداية عملية المصالحة بين صربيا وكوسوفو.