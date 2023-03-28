ولي العهد السعودي يعرب عن تقدير بلاده لمبادرة الصين بشأن الاتفاق مع إيران

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جين بينج، أعرب خلاله عن تقدير بلاده لمبادرة بكين بشأن الاتفاق مع إيران.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.



وأعرب ولي العهد، عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



ومن جانبه، أشاد الرئيس الصيني، بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط، وفقا لـ "واس".



وخلال الاتصال، استعرضت أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.