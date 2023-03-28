غانا تنجو من الهزيمة أمام أنجولا وتنفرد مجددا بصدارة مجموعتها في تصفيات أمم أفريقيا

انفرد المنتخب الغاني مجددا بصدارة المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما أفلت من الهزيمة أمام منتخب أنجولا وتعادل معه 1 / 1، مساء الاثنين، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

وتقدم منتخب أنجولا بهدف سجله لوكاس جواو من ضربة جزاء في الدقيقة 51 ثم تعادل المنتخب الغاني بهدف للاعب عثمان بوكاري في الدقيقة 72 .

ورفع المنتخب الغاني رصيده بذلك إلى ثماني نقاط في الصدارة مقابل خمس نقاط لمنتخب أنجولا في المركز الثالث.

وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى الفوز الثاني له على التوالي وتغلب على منتخب مدغشقر 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

وبعد أن استهل منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى مشواره في التصفيات بخسارة وتعادل، حقق الفوز على مدغشقر في الجولة الثالثة ثم كرر الفوز على الفريق نفسه اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

وحسم منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى المباراة لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و82 .

وارتفع رصيد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخب مدغشقر عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير حيث تلقى اليوم الهزيمة الثالثة له مقابل تعادل واحد.