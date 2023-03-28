واصلت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3%، ووصل إلى مستوى 15906 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي، قد أغلق في جلسة أمس الاثنين على انخفاض طفيف -أيضا- وهو 0.2، ووصل إلى مستوى 15950 نقطة، لكن أحجام التداول كانت مرتفعة نسبيًا، مقابل ارتفاع بنسبة 2.3% في أول جلسات الأسبوع (الأحد).

وسجل المؤشر ارتفاعًا كبيرًا في الجلسات الـ 7 السابقة حتى جلسة أول الأسبوع، وصعد من مستوى 14,425 نقطة إلى 16,100 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى الدعم الأول عند 16,100، وعند كسره لأعلى بصورة مؤكدة، سنتجه إلى مستوى 16,500 نقطة".