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الثلاثاء 28 مارس 2023.. هبوط طفيف للبورصة المصرية


نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 3:08 م

واصلت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3%، ووصل إلى مستوى 15906 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي، قد أغلق في جلسة أمس الاثنين على انخفاض طفيف -أيضا- وهو 0.2، ووصل إلى مستوى 15950 نقطة، لكن أحجام التداول كانت مرتفعة نسبيًا، مقابل ارتفاع بنسبة 2.3% في أول جلسات الأسبوع (الأحد).

وسجل المؤشر ارتفاعًا كبيرًا في الجلسات الـ 7 السابقة حتى جلسة أول الأسبوع، وصعد من مستوى 14,425 نقطة إلى 16,100 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى الدعم الأول عند 16,100، وعند كسره لأعلى بصورة مؤكدة، سنتجه إلى مستوى 16,500 نقطة".


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