عواصف ترابية وارتفاع في درجات الحرارة بالوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عواصف ترابية وسط ارتفاع في درجات الحرارة عحيث أدت العواصف الترابية إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة وسط عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الإستعداد بجميع الوحدات المحلية والمرافق الحيوية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك وحالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية والمتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وتستمر غرفة العمليات والأزمات المتابعة، في تلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أوكوارث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر، بجانب إستمرار تشكيل غرفة العمليات استعدادا لاستقبال عيد الفطر.