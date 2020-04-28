مصرع شاب في حادث تصادم بزفتى

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق "زفتى - طنطا" بمدخل مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية ، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل بطريق "زفتى - طنطا" بالقرب من مدخل المدينة ، ما أدى إلى مصرع شاب يدعي "محمد م ع آل" والمقيم بقرية كفر الدغايدة التابعة لمركز زفتي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي العام ، وتواصلت التحريات أن سبب الوفاة هو تصادم السيارتين ببعضهما، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .