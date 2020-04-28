فخري الفقي: علاقة مصر بالمؤسسات المالية الدولية لم تنقطع بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي العام الماضي

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد سابقًا، إن علاقة مصر بالمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لم تنقطع، وخصوصًا بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي للعام الماضي منذ حوالي أربعة أشهر.

وأضاف «الفقي»، أثناء لقاء تلفزيوني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، صباح اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك نية من قبل، للجوء لصندوق النقد الدولي، لعمل برنامج إصلاح هيكلي، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية تم الانتهاء منها في البرنامج الماضي.

وأوضح أن الإصلاح الذي تحقق على مدار الثلاث سنوات الماضية، تمثل في تخفيض العجز وإصلاح الفائض الأولي من الموازنة العامة، وازدياد الاحتياطي، ليكفي لمدة ثمانية أشهر، واستقرار سعر الصرف مقابل الدولار، حيث بدأ يعطي مؤشرات إيجابية، بالإضافة إلى انخفاض التضخم، وبالتالي انخفاض سعر الفائدة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد أول أمس الأحد، أن مصر طلبت تمويلًا ماليًا من صندوق النقد الدولي بشكل رسمي، كإجراء استباقي لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».