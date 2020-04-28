ضبط موظف سابق اختلس مواد غذائية بـ300 ألف جنيه في مرسى مطروح

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف سابق استغل موقعه الوظيفى واختلس مواد غذائية تقدر بـ300 ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا استغلال رئيس فرع إحدى شركات الجملة بمرسى مطروح سابقاً، سبق اتهامه 3 قضايا، موقعه الوظيفي السابق باختلاس بضائع عبارة عن مواد غذائية تقدر قيمتهما بـ300 ألف جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.