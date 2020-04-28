ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر مارس

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(د ب أ)

أظهرت تقارير حكومية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في اليابان للمرة الأولى منذ شهرين، بعد أن محى وباء فيروس كورونا المزيد من الوظائف.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن معدل البطالة ارتفع إلى 5ر2% في شهر آذار/مارس مقابل 4ر2% في الشهر السابق.

وقالت الوزارة إن عدد العاملين بلغ 67 مليونا، بزيادة قدرها 2ر0% عن العام السابق.

وخسر المصنعون 240 ألف وظيفة ليصبح إجمالي عدد الوظائف في كشوف المرتبات 45ر10 مليون وظيفة، فيما فقد قطاع الخدمات الفندقية والغذائية 140 ألف وظيفة إلى 01ر4 مليون وظيفة.

وأضاف قطاع الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية 400 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 78ر8 مليون وظيفة.