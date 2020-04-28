الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت حسبما نشرته وكالة أنباء الإمارات، صباح الثلاثاء، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة، و91 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.