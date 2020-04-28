الأرجنتين: خطط لحظر كل رحلات الركاب الجوية لمدة 4 شهور

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أعلنت إدارة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن خطط لحظر كل رحلات الركاب الجوية الدولية والداخلية حتى أول سبتمبر المقبل، على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الإدارة الأرجنتينية - حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إلى أنها تخطط لحظر بيع تذاكر كل الرحلات التجارية من وإلى الأرجنتين خلال الأربعة شهور القادمة، محذرة من غرامات مالية لأي شخص يتجاهل تلك التعليمات.

وأضافت الإدارة أنه على الجانب الآخر سيتم السماح فقط بتسيير رحلات البضائع أو الرحلات الجوية الخاصة بعودة المواطنين العالقين في الخارج.

جدير بالذكر أن الأرجنتين سجلت حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 4 آلاف إصابة و197 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.