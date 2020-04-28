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الصحة الفرنسية: إصابات كورونا تقترب من 130 ألف حالة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:20 م

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، اقترب من 130 ألفا.

وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه توفي بالفيروس 23660 شخصا منذ الأول من مارس، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يضم 14810 متوفين في المستشفيات و8850 توفوا داخل مؤسسات اجتماعية، واجتماعية طبية.

وتابع البيان أن عدد الإصابات بلغ 129859، وأن 27484 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أن 1321 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين الذين يغادرون المستشفيات يوميا يتجاوز عدد الذين يدخلونها،موضحا أن هناك 4387 حالة تخضع للعلاج وحدات العناية المركزة، بينها 153 في حالة حرجة.

وذكرت المديرية أيضا أن 46 ألفا و886 شخصا غادروا المستشفيات منذ بداية الجائحة، بعد شفائهم التام من المرض، فضلا عن "عشرات آلاف" المتعافين من "كوفيد-19"، الذين لم يدخلوا المستشفيات قط.

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