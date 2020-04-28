حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحض المانحين الإسراع في دعم السودان

أعربت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه عن مخاوف جدية بشأن الازمة التى تواجه الانتقال في السودان وذلك فى خضم وباء كورونا.

وحذرت باشليه- في بيان اليوم- من ان معاناة لا توصف تنتظر السودان مالم يتحرك المانحون بسرعة مشيرة إلى عدم تنفيذ وعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والعدالة والسلام بسبب القيود الحادة على الموارد على حكومة السودان الانتقالية.

ولفتت إلى أن هذة القيود تفاقمت بسبب مزيج من الاثار العملية للعقوبات الانفرادية المستمرة وفشل المؤسسات الدولية فى تخفيف عبء الديون وعجز الدعم الدولى .

ونوهت الى ان رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وفي رسالة للامين العام للامم المتحدة فى 8 ابريل أقر بأن وباء كورونا يشكل تحديات عميقة للنظام الصحى والاقتصاد والمجتمع فى بلاده ككل .