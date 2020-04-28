أشاد الحاج ضيوف أسطورة كرة القدم السنغالية ونجم ليفربول السابق، بلاعبي المنتخب الوطني في جيله، مشيرًا إلى أنه كان يحلم باللعب مع محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي والفراعنة السابق.

وقال ضيوف في تصريحات لـ"أون تايم سبورت":«لدي العديد من الأصدقاء من لاعبي منتخب مصر، أتحدث باستمرار مع ميدو وأبوتريكة، وأحب أيضا الخطيب وحسام حسن».

وأضاف:«أحب كل اللاعبين المصريين، حتى من قبل جيلي، وكنت أتعلم منهم لأنهم دائما فخر للكرة الإفريقية، ومصر بالنسبة لي هي أحد أفضل الاكاديميات في العالم في كرة القدم وهي مليئة بالأساطير».

وأتم:«كنت أحلم باللعب دائما مع أبوتريكة، لم اشاهد لاعبا يتعامل مع الكرة مثل ابوتريكة، لو كان برازيليا لكان أصبح أفضل لاعبي العالم».