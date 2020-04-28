الإحصاء: الصناعات التحويلية تتصدر إصابات العمل خلال النصف الأول من 2019

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نشاط الصناعات التحويلية استحوذ على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل لتبلغ نسـبته 53.5٪، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 11.4٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، بمنـاسـبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية الذي أقـرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003 تخليدا لذكري العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنية تأكيدا على أهميـة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية لتوفير بيئة العمل الصحية، ويجري احتفال هذا العام تحت شـعار "الوقاية فى عصر عالمي متصل بالحلول لتحقيق عمل آمن وصحي للجميع".

وأوضح أن إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور بلغت 6227 حالة بنسبة90.7 % مقابل 642 حالة للإناث بنسبة 9.3٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.

وبين أن أعلى نسبة لحالات إصابات العمل كانت في مهـنة الفنيون ومـساعدو الأخصائيين بنحو 32.3٪ يليـها مهـنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 18.2٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.

وأشار إلى أن أعلى نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 31.3 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) بنسبة 26.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.