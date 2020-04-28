واشنطن بوست: المخابرات الأمريكية حذرت ترامب من خطورة كورونا أكثر من 10 مرات

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأثنين، عن أن وكالات المخابرات الأمريكية حذرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من خطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في تقارير يومية تقدمها المخابرات إلى الرئيس.

وذكرت الصحيفة أن تحذيرات وكالات المخابرات الأمريكية وردت أكثر من 10 مرات في الملخصات اليومية التى تقدم للرئيس، وهى تقارير سرية يتم تقديمها كل صباح إلى الرئيس وعدد من كبار المسؤولين حول أخطر التهديدات الأمنية.

وتضمنت تلك الملخصات، حسب الصحيفة، تتبع لانتشار الفيروس حول العالم، وتأكيد بأن الصين كانت تتستر على تفشي المرض وعدد الضحايا، وتحذير من العواقب السياسية والاقتصادية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلي أن تلك التحذيرات جاءت في الوقت الذي قلل فيه ترامب من أهمية الفيروس، وفشلت إدارته في التخطيط لحجم التهديد الذى يمثله كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) القول إن التقرير اليومي تضمن مقالات شاملة عن تفشي المرض ومعلومات تهدف إلى إبقاء ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية على اطلاع على مسار الفيروس.

وأوضح مسؤول أمريكي أن الفيروس تم ذكره في تلك التقارير بشكل أكثر تواترا خلال الفترة من منتصف إلى أواخر يناير الماضى.

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، إن ترامب غالبا ما يتخطى قراءة الملخص اليومي، ويظهر نفاد صبره عند تلقي الإحاطة شفويا.

من جهته، نفى المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، اتهامات بأن ترامب كان بطيئا في الاستجابة للأزمة، قائلا إن "الرئيس ترامب نهض لمكافحة تلك الأزمة باتخاذ إجراءات تاريخية مبكرة لحماية صحة وثروة ورفاهية الشعب الأمريكي".

ورداً على أسئلة حول الإشارات المتكررة للفيروس في تلك الملخصات، قال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، المسؤول عن تقديم الإحاطة اليومية، إن "هذه تفاصيل غير صحيحة"، دون ذكر تفاصيل أخرى.