أجاب أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الإفتاء، مفاده: ما حكم الصوم للمريض؟.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو لأمين الفتوى، قال فيه، إن الصوم في رمضان فريضة أناطها الشرع بالاستطاعة، مضيفًا: «في حال لم يستطع المسلم الامتناع عن المفطرات، بأن كان يحتاج إلى تناول دواء وصفه له الطبيب خلال النهار، فإن له أن يفطر».

وأوضح أنه في حال كان المرض عارضًا، ويزول بعد فترة معلومة، فيجب قضاء الأيام التي أفطرها المريض بعد رمضان، منوهًا بوجوب الفدية حال كان المرض مزمنًا.

وأضاف: «من كان مريضًا والصوم يضر به، فيجب أن يفطر ويخرج عن كل يوم فدية إطعام مسكين واحد، وإن كان فقيرًا ولا يجد الفدية، فلا شيء عليه في هذه الحالة وليستغفر الله».