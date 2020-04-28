صادرات مصر من الملابس الجاهزة تتراجع 8% خلال الربع الأول

تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاي بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار في مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، الذي أشار إلى انخفاض صادرات الملابس خلال مارس لتسجل 101 مليون دولار في مقابل 130 مليون دولار بتراجع قدره 22%.

وتراجعت صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري لتبلغ 206 ملايين دولار في مقابل 224 مليون دولار خلال أول 3 أشهر من 2019.

وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية لنحو 113 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2020" في مقابل 124 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وكذلك للدول العربية بنحو 26% لتبلغ نحو 16 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار.

كما انخفضت صادرات الملابس إلى الدول الإفريقية بنحو 21% لتسجل نحو 250 ألف دولار مقابل 317 ألف دولار، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم بنحو 2% لتبلغ 37 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار.