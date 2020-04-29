 عمدة فينيسيا يوجه مناشدة يائسة للسياح ليعودوا في أقرب وقت ممكن فور رفع قيود كورونا - بوابة الشروق
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عمدة فينيسيا يوجه مناشدة يائسة للسياح ليعودوا في أقرب وقت ممكن فور رفع قيود كورونا

روما - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 11:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 11:31 م

وجه عمدة البندقية لويجي بروجنارو مناشدة يائسة، اليوم الثلاثاء، للسياح كي يعودوا إلى المدينة بمجرد رفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب العمدة عبر موقع تويتر: "إلى أي شخص لديه إمكانية السفر في الأشهر القادمة، أقول: تعال إلى #فينيسيا، سوف تساعد العالم ليبعث بإشارة #تعافي تبدأ من الجمال والثقافة".

وتعتمد فينيسيا على السياحة، لكن هذه الصناعة توقفت في جميع أنحاء إيطاليا نظرا لإجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن فينيسيا كانت في ورطة حتى قبل تفشي الوباء في أواخر فبراير، حيث أدت الفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها في نوفمبر إلى تخوف العديد من زوار المدينة.

وعقد بروجنارو مؤتمرا صحفيا دعا خلاله الحكومة المركزية للمساعدة، وطلب تمديد إعانات البطالة للعاملين في قطاع السياحة.


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