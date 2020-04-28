نحو 50 ألف متجر في ألمانيا مهدد بالإفلاس بسبب كورونا

ذكر الاتحاد الألماني للتجارة، أن متجر من بين كل تسعة متاجر في قطاع التجزئة في ألمانيا قد يضطر إلى إشهار إفلاسه بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "نخشى أن يضطر للإفلاس حاليا نحو 50 ألف متجر، حيث لم يعد رأس المال الخاص كافيا خاصة بسبب مطالبات الأجور".

وبحسب بيانات الاتحاد، يوجد في ألمانيا نحو 300 ألف شركة في مجال تجارة التجزئة تمتلك نحو 450 ألف متجر.

وقال جينت: "خلال الأسابيع الأربعة التي أُغلقت فيها المتاجر غير المتخصصة في مجال المواد الغذائية فقدنا مبيعات بقيمة 30 مليار يورو لا يمكن تعويضها. هذا يعادل نحول مليار يورو يوميا"، مضيفا أن هناك غياب للتدفق الكبير للعملاء في الأسبوع الأول من فتح المتاجر.

وذكر أن القطاع يخسر يوميا مئات الملايين من اليورو، مردفا: "نخشى للغاية ألا تبدو مراكز المدن مثلما كانت عليه قبل الأزمة".

وطالب جينت لذلك بصندوق إنقاذ جديد للشركات المتضررة التي لم تتمكن من تحقيق أي إيرادات خلال الإغلاق، قائلا: "كتلة التكلفة الرئيسية المتمثلة في الإيجارات ستظل مستمرة لدى الشركات رغم إغلاق المتاجر"، داعيا إلى فتح المتاجر أيام العطلة الأسبوعية في النصف الثاني من هذا العام وكذلك عام 2021 لتحفيز الاستهلاك.