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أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف، أن سوق العمل في ألمانيا يواجه اضطرابات كبيرة في ظل جائحة كورونا، وأنه يتوقع ارتفاع نسبة البطالة بقوة في ألمانيا.

وذكر المعهد المعني بأبحاث سوق العمل والتابع للوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد تراجع بقوة بنسبة 8ر6 نقطة في أبريل الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

وأضاف المعهد: "هذا التراجع لا مثيل له".

وسوف تعلن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا الإحصائية الخاصة بها لشهر أبريل الجاري بعد غد الخميس، وسوف يتم إدراج تداعيات فيروس كورونا للمرة الأولى ضمن الإحصائية الرسمية لسوق العمل.

وأوضح المعهد أن عناصر التوظيف في مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد فقدت 0ر8 نقطة في أبريل الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

وقال إنتسو فيبر، مدير قسم الأبحاث المعني بالتوقعات وتحليل الاقتصاد الكلي بالمعهد: "طوال عشرة أعوام، شهد التوظيف اتجاها تصاعديا في ألمانيا. يتوقف هذا الاتجاه بشكل مفاجئ حاليا".

يُذكر أن مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف يعد مؤشرا رئيسيا لسوق العمل في ألمانيا، ويتم إجراؤه منذ نوفمبر عام 2008 وهو يستند إلى استطلاع شهري تجريه الوكالة الاتحادية للعمل بين وكالات عمل محلية في جميع أنحاء ألمانيا.