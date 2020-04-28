تجاوزت أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مليون حالة وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وأوضحت البيانات أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 57 ألف حالة.

يذكر أن موقع الجامعة يُحَدِّث بياناته بانتظام الأمر الذي يجعله يعلن عن عدد إصابات أكبر من الأعداد الرسمية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في الولايات المتحدة.

وقد أدى التحديث المنتظم في الوقت نفسه إلى تقليل الأعداد في بعض الحالات.

وتمثل حالات الإصابة في الولايات المتحدة نحو ثلث إجمالي الحالات المؤكدة على مستوى العالم، وتبدو الأعداد في دول أخرى محدودة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب اختلاف معدلات إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وبسبب وجود عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة.

كما أن عدد حالات وفيات كورونا في الولايات المتحدة هو الأكبر على مستوى العالم أيضا.

فإذا ما قيس معدل الوفيات إلى كل مئة ألف نسمة من السكان، ستكون الصورة مختلفة بلجيكا صاحبة المعدل الأعلى بـ63 حالة.

فيما بلغ هذا المعدل في إيطاليا نحو 45 حالة والولايات المتحدة 17 حالة، وألمانيا نحو سبع حالات.