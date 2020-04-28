علماء يطورون نباتات مضيئة باستخدام الحمض النووي لفطر مضيء

أظهرت دراسة تم نشرها في دورية "نيتشر بيوتكنولوجي" أن فريقا دوليا من العلماء في لندن وموسكو تمكن من تطوير نباتات تبغ مضيئة باستخدام الحمض النووي "دي.إن.إيه" لفطر مضيء.

وأوضح معهد لندن للعلوم الطبية، في بيان، أن "النباتات التي تحتوي على الحمض النووي للفطر تتوهج باستمرار طوال دورة حياتها، بداية من كونها شتلات وحتى النضج، ودون حدوث أي خلل بوظائفها".

وذكر الفريق، الذي قاده العالمان كارين سركيسيان وإيليا يامبولسكي، أنه رغم أن الضوء ليس في قوة المصباح الكهربائي، إلا أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وتتمحور العملية حول تحويل التباتات لمركب طبيعي عادة ما يساهم في دعم جدران خلايا النبات، وهو حمض الكافئيك، إلى مركب لوسيفيرين الذي ينبعث منه الضوء.

وقال سركيسيان، في البيان: "لم نكن نتوقع أن تكون رؤية الضوء في النبات كامل النمو بالعين المجردة سحري لهذه الدرجة".

وتخطط شركة "بلانتا"، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها موسكو، وشاركت في المشروع، للتسويق لمفهوم إدخال نباتات الزينة المضيئة.