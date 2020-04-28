لجنة علمية إيطالية تحذّر من تسريع إعادة فتح البلاد

حثّت لجنة علمية إيطالية معنية بمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، السلطات الإيطالية على عدم إعادة فتح المدارس في وقت سريع، محذرة من أن عودة التلاميذ إلى فصول الدراسة "ستؤدي إلى انتشار جديد وسريع للوباء"، مما يتطلب عدد أسرّة بالعناية المركزة أكثر بكثير من المتوفرة على مستوى البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، فقد دفع تقرير اللجنة التقنية-العلمية الوطنية لطوارئ (كوفيد-19)، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى الموافقة على إعادة فتح تدريجي للأنشطة وتأجيل الدراسة إلى سبتمبر، موعد بداية العام الدراسي الجديد.

ورأى التقرير، الذي يتنبأ بتأثير إعادة فتح كل قطاع على حدة، أنه في حالة إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لجميع القطاعات، دون العمل عن بعد ومع فتح المدارس، فإن هناك مخاطر الحاجة لوجود 151 ألف سرير للعناية المركزة في شهر يونيو القادم واستقبال المستشفيات بنهاية العام، لأكثر من 430 ألف مريض بفيروس "كورونا".

ويعتبر التقرير أن إعادة فتح قطاعات التصنيع والبناء أقل تسببا في انتشار العدوى، مقارنة بقطاع التجارة والمطاعم.