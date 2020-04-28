جائحة كورونا تعرقل التجارب الجديدة لشركات الأدوية

أوقفت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس تسجيل أسماء المرضى التي ستختبر عليهم دواء جديدا للكوليسترول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الواقعة هي مجرد مثال جديد على تعثر تجارب الأدوية الجديدة لدى الشركات العالمية بسبب الجائحة.

وقال فاس ناراسيمان الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الشركة السويسرية علقت تجربة سريرية واسعة في بريطانيا باسم "أوريون-4" لتقييم عقار جديد لعلاج القلب.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن هذا العقار الجديد كان عاملا أساسيا وراء صفقة استحواذ شركة نوفارتيس على شركة "ميديسنز كو" مقابل 7ر9 مليار دولار في العام الماضي.

وكانت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، أشارت إلى تعثر تجاربها السريرية للأدوية الجديدة دون ذكر حالات محددة.

وقال المحللون في شركة وولف ريسيرش إن تفشي فيروس كورونا المستجد سيؤثر على بدء اختبار عقار جديد لعلاج مرض الزهايمر لشركة بيوجين.

كانت السلطات الصحية في العالم قد فرضت قيود على التواصل المباشر بين المرضى والأطباء في أغلب المراكز الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يقتصر التواصل حاليا على الاتصالات الهاتفية أو الزيارات المنزلية.

في الوقت نفسه قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس إن أغلب تجاربها تمضي في مسارها، مشيرا إلى أنها استطاعت نقل التجارب إلى الصين ودول آسيوية أخرى.

يذكر أنه من المتوقع انتهاء التجربة "أوريون-4" عام 2024، حيث تستهدف الاستعانة بحوالي 15 ألف شخص للخضوع للتجربة في الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب تصريحات نوفارتيس في الشهر الماضي.

وقال ناراسيمان إنه تم تطوير عدد من التقنيات الرقمية للمساعدة في مثل هذا الموقف خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى مركز المراقبة العالمي التابع للشركة والذي يتيح لها مراقبة شبكتها لإجراء مئات الدراسات في مختلف أنحاء العالم والتنبؤ بالمشكلات المحتملة دقيقة بدقيقة.