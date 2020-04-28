اليونان تعلن اعتزامها تخفيف قيود كورونا تدريجيا

أعلنت الحكومة اليونانية، اعتزامها تخفيف قيود كورونا تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات التخفيف ستتم "خطوة بخطوة".

ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح محلات الحلاقة والمحلات الإلكترونية والمكتبات اعتبارا من الرابع من مايو المقبل، كما سيتم رفع القيود عن الخروج إلى الشوارع، وسيتم استئناف الدراسة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة اعتبارا من الحادي عشر من الشهر المقبل.

وخلال الأسابيع التي تلي الرابع من مايو، سيتم إعادة الفتح التدريجي للمحلات ومراكز التسوق الكبيرة وإعادة الدراسة في الفصول الدراسية الأخرى وفتح الفنادق تدريجيا في يونيو المقبل.

ومن المتنظر ان يتم نقاش استئناف حركة النقل الجوي الدولي داخل دول الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان سجلت في الوقت الراهن واحدا من أدنى معدلات وفيات كورونا على الصعيد الأوروبي لكل مئة ألف نسمة من السكان.