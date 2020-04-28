الحكومة الإسبانية توافق على عودة التدريبات بشكل فردي

وافقت الحكومة الإسبانية على عودة استئاف التدريبات مرة أخرى للاعبي الدوري الإسباني، بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد.

وقال بيدو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بشأن اكشف عن أخر مستجدات فيروس كورونا إن الحكومة وافقت على عودة بدء تدريب الرياضين المحترفين بشكل فردي بداية من الثاني من مايو المقبل.

وأشار بيدور أنه بعد مرور أسبوعين من الموعد المحدد لبدء التدريبات مرة أخرى قد يتم عودة التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن البروتوكول الذي اعتمدته رابطة الدوري الإسباني من أجل عودة منافسات الليجا مرة أخرى يعتمد على 4 مراحل: الأولى تتمثل في التدريبات المنفردة أو الزوجية، ثم التدريبات في مجموعات صغيرة، ثم تدريبات الفريق، قبل بدء إقامة المباريات الرسمية من جديد، شريطة ألا يكون هناك أي توقفات.