إنجلترا تسجل 552 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 552 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 19301 حالة وفاة.