 إنجلترا تسجل 552 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إنجلترا تسجل 552 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 3:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 3:30 م

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 552 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.
وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 19301 حالة وفاة.


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