بلديات غزة تقلص خدماتها للحد الأدنى في ظل تراجع الإيرادات

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أعلنت بلديات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تقليص خدماتها للحد الأدنى بسبب تراجع إيراداتها المالية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اتحاد البلديات يحيى السراج، في مؤتمر صحفي في غزة، إنه سيتم تقليص تدريجي للخدمات الأساسية المقدمة من البلديات تجنبا للانهيار وتقديم خدمة لأطول فترة ممكنة.

وأرجع السراج ذلك إلى تدهور الحياة الاقتصادية في غزة وانخفاض نسبة الملتزمين بسداد فواتير خدمات البلديات، محذرا من أن استمرار الأزمة وتقليص الخدمات سيكون له تداعيات كبيرة على الصحة العامة وسلامة البيئة.

وأشار السراج إلى مخاطر تراكم النفايات في الشوارع والأحياء الرئيسية، وتأخر عمليات الجمع والترحيل، وحدوث ارتباك في جداول توزيع المياه وتأخر عمليات الضخ لمنازل السكان.

كما لفت إلى أنه من المحتمل حدوث طفح بمياه الصرف الصحي في الشوارع ومرافق الصرف الصحي، فضلا عن احتمال الاضطرار إلى ضخ مياه الصرف الصحي باتجاه شاطئ البحر.

ودعا السراج، المؤسسات المحلية والدولية إلى دعم احتياجات البلديات الأساسية لضمان استمرار جمع وترحيل النفايات، وعمل مضخات الصرف الصحي وآبار المياه وغيرها.

وناشد الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحد الأدنى من حاجة البلديات من المستحقات المترصدة لصالحها حتى تتمكن من مواصلة عملها وتوفير مستلزمات تقديم الخدمات.