رئيسة المحكمة العليا البولندية تدعو خليفتها إلى الدفاع عن استقلال القضاء

دعت مالجورزاتا جيرسدورف، رئيسة المحكمة العليا في بولندا المنتهية ولايتها، خليفتها المرتقب للدفاع عن استقلال النظام القضائي في البلاد.

ومن المقرر أن تنهي جيرسدورف، التى تعارض علنا وبشدة الإصلاحات القضائية التي يجريها حزب القانون والعدالة الحاكم، فترة ولايتها في 30 أبريل. وسيعين الرئيس أندريه دودا قائما بأعمال رئيس المحكمة العليا.

ويخشى معارضو الحكومة من أن يؤدي تعيين دودا لقائم بالأعمال إلى جعل المحكمة العليا تابعة للأغلبية الحاكمة، كما كان الحال مع المحكمة الدستورية، وهي محكمة عليا أخرى في بولندا.

ومنذ صعود حزب القانون والعدالة إلى السلطة أواخر عام 2015، واصل سعيه من أجل إدخال إصلاحات قضائية واسعة النطاق، مما وضع بولندا على خلاف مع المفوضية الأوروبية.

وكتبت جيرسدورف في خطابها الوداعي لقضاة المحكمة العليا وعموم الموطنين اليوم الثلاثاء: "لا يمكن لدولة غير استبدادية أن تعمل بدون محاكم مستقلة وقضاة مستقلين".