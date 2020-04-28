مستقبل وطن بالدقهلية يوزع 100 ألف شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

أطلقت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية النائب محمد المرشدى أمين الحزب واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، مبادرة "احنا معاك"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتم توزيع 2000 وجبة غذائية ساخنة، كمرحلة أولى على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى بمراكز المحافظة.

ومن جانبه أشار اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، إلى أن تلك هى المرحلة الأولى لتوزيع الوجبات الساخنة، وسيتم توزيع 100 ألف وجبة على مدار الشهر الكريم، وذلك للوصول للأسر التى أضيرت من أزمة فيروس كورونا، حيث سيتم توزيع المواد الغذائية على جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر، وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية، فضلا عن توزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية، حيث تم توزيع 20 ألف كرتونة في 6 مراكز بواقع 12 قرية.

وأوضح محمود رضوان أمين مركز أجا، أنه تم توزيع 250 كليو جرام على أسر العمالة غير المنتظمة والمضارة من أزمة الوباء العالمى، حيث تم ذبح عجل بقرى بحضور بعض أعضاء هيئة المكتب.

وأشار محاسب أحمد الشربينى أمين مركز طلخا إلى أنه تم توزيع الدفعة الثالثة من كراتين المواد الغذائية، وعددها ٢٠٠ كرتونة، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن ١٢٠٠ كرتونة على ٣ دفعات.