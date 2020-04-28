استطلاع: الألمان يؤيدون اتخاذ قرارات سياسية على أسس علمية في مواجهة الوباء

كشف استطلاع حديث أن أغلب المواطنين في ألمانيا يرون أنه يتعين على الأوساط السياسية مراعاة المعرفة العلمية في ظل جائحة كورونا.

وجاء في استطلاع "مؤشر العلوم" الخاص بوباء كورونا والذي تم إجراؤه بتكليف من مبادرة "العلم في حوار" (دبليو أي دي)، والذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 81% ممن شملهم الاستطلاع يتفقون تماما، أو نوعا ما، مع أنه يتعين اتخاذ قرارات سياسية تستند إلى معرفة علمية في مواجهة الوبائ.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "قنطار" أجرى هذا الاستطلاع هاتفيا في منتصف شهر أبريل الجاري.

وشمل الاستطلاع 1009 أشخاص في ألمانيا.

يُذكر أن هذه النسب تختلف تماما عن تلك التي أظهرها استطلاع سابق تناول نفس السؤال قبل نحو ستة أشهر، حيث أعرب حوالي نصف المشاركين فقط عن تأييدهم بشكل عام لاتخاذ قرارات من جانب الأوساط السياسية تستند إلى المعارف العلمية.

ولكن النتائج الحالية تظهر أيضا وجود مواقف منتقدة للعلوم لدى أقلية من المواطنين، حيث أيد 22 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع بشكل تام أو نوعا ما، مقولة أن الحس السليم يكفي للتعامل مع كورونا وأنه ليس هناك حاجة لدراسات علمية.

تجدر الإشارة إلى إجراء استطلاع "مؤشر العلوم" في ألمانيا منذ عام 2014، ومبادرة "العلم في حوار" هي مبادرة أطلقها اتحاد المانحين للأوساط العلمية الألمانية الذي تدعمه مؤسسات علمية كبرى في البلاد.