ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وحيوانات نافقة قبل تداولها بالأسواق في البحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالتنسيق مع مركز الشرطة والإدارة البيطرية ومكتب تموين ومباحث التموين حملة مفاجئة على المحلات التجارية والأسواق بأ بوالمطامير؛ أسفرت عن ضبط مجزر مخالف بعزبة عقاب به كميات كبيرة من اللحوم النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها في الأسواق.

وظُبط عدد من الأختام المزورة وتم ضبط بقرة كامله كبيرة السن ونصف جاموسة وخروف نافق وأربع روس ماشية كبيرة وكمية من الأمعاء وأختام وبويه مضروبة لختم اللحوم التي تبلغ 525 كيلو غير صالحة للاستهلاك؛ وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدامها والتخلص الآمن منها وفقا للطرق المتبعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة.