القوات الأمنية العراقية تدمر 3 أنفاق وأوكار لتنظيمات إرهابية بصلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية.

وذكر بيان للخلية أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء، أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقي شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.