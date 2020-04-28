 القوات الأمنية العراقية تدمر 3 أنفاق وأوكار لتنظيمات إرهابية بصلاح الدين - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

القوات الأمنية العراقية تدمر 3 أنفاق وأوكار لتنظيمات إرهابية بصلاح الدين

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:09 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:09 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية.

 

وذكر بيان للخلية أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء، أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقي شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين.

 

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك