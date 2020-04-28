علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أداء مسلسلات رمضان في يومها الرابع، قائلاً إن موسم رمضان 2020 شهد تنوعاً كبيراً في الاعمال الدرامية المقدمة بين الاجتماعي والوطني والخيال العلمي والكوميديا.

وأضاف في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر شاشة "العربية الحدث" الإثنين، أن الاعمال الكوميدية كثيرة لكن البعض منها لا ينطبق عليه وصف "الكوميدي".

وأشار إلى عودة زخم النجوم الكبار للشاشة، بالإضافة للوجوه الراسخة المعتادة في رمضان، متابعًا: "كثير من الفانين شهدوا نقلة نوعية وتغيرات في توجهم ضارباً مثلاً بالفنانة نيللي التي غيرت من طبيعة أدوارها إلى الدور الكوميدي مع " 100 وش " من إخراج كاملة أبو ذكرى".

وأكد صعوبة إطلاق أحكام على الاعمال الدرامية خاصة في أوائل شهر رمضان، مشيدًا بمسلسل الاختيار لامير كرارة من إخراج بيتر ميمي، قائلاً: "التوثيق كان رائعاً في مسلسل يحمل تاريخاً بطوليا جميعنا عاش تفاصيله".

وقال أنه في المركز الثاني ياـي مسلسل " ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبد العزيز لانها تقوم بدور مهم في قضية إجتماعية تحتاج لجرأة خاصة أن قضية الحب بعد المرة الاولى لها طابع خاص .

وقال الشناوي إن مسلسل " 100 وش " بطولة نيلي كريم وإخراج كاملة أبو زكرى يحتل المرتبة الثالثة في أفضل مسلسلات رمضان نظراً لنجاح الاعمال السابقة التي قدمت بينهم خاصة " سجن النسا " مشيداً بفكرة إنتقال النجاح من الاعمال الجادة إلى الكوميدية في الموسم الحالي بأداء يهتم بالتفاصيل بدون صوت عالية وذي موسيقى رائعة.