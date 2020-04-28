قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمبان مستشفى ومنطقة التأمين الصحي، بعد ورود شكوى من مواطن على الواتس آب الخاص به، يتضرر فيها من وجود تزاحم على الصيدلية الرئيسية لفرع منطقة التأمين الصحي بأسوان.

تفقد المحافظ العيادات الخارجية لمختلف التخصصات الطبية، بجانب معامل الأشعة والتحاليل الطبية، ومخازن الأجهزة التعويضية.

استمع المحافظ -أثناء جولته- لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقي الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية، واستدعى مدير منطقة التأمين الصحي الدكتور أحمد عمر، موجها بضرورة وضع آلية متطورة لصرف الأدوية للمستفيدين من خدمة التأمين الصحي تحسبا لزيادة الإقبال عليها في فترات أخرى، على الرغم من عدم رصد أي تزاحم أو تجمعات خلال زيارته المفاجئة؛ نظراً لحلول شهر رمضان المبارك، حيث سيتم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لدعم فرع أسوان بأجهزة الكيوسيستم لنظام انتظار العملاء من أجل تخفيف الأعباء والمشقة على المترددين لصرف المقررات العلاجية لهم وخاصة من كبار السن والسيدات.

واطمأن عطية على تنفيذ آلية محكمة لإجراء التحاليل الطبية للمستفيدين، وذلك بعد فتح فروع في المراكز والمدن البعيدة، بالإضافة إلى التعاقد مع 6 معامل طبية خاصة مشهود لها بالخبرة والجودة العالية مما ساهم في تخفيف الضغط على معامل الفرع الرئيسي، وبالتالي تقليل الفترة الزمنية لإجراء التحاليل المطلوبة.

ووجه المحافظ، مدير عام منطقة التأمين الصحي، بضرورة التزام الأطباء بمواعيد فتح العيادات الخارجية، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة مرض كورونا المستجد بتقليل الكثافات ومنع أي تجمعات من المواطنين للحصول على الخدمة الصحية، من خلال زيادة أعداد منافذ صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، علاوة على الاستمرار في رش مواد التطهير والتعقيم.

وأمر المحافظ بصرف 200 لتر كحول إثيلي من المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية على نفقة المحافظة لمنطقة التأمين الصحي؛ للمساهمة في أعمال التعقيم والتطهير في ظل تردد أعداد كبيرة من المواطنين على العيادات الخارجية والصيدليات ومعامل التحاليل.