 متحف برادو في إسبانيا يتوقع انخفاض إيراداته بنسبة 70% - بوابة الشروق
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متحف برادو في إسبانيا يتوقع انخفاض إيراداته بنسبة 70%

مدريد - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 9:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 9:21 م

أبلغ أكبر مسؤولين بمتحف برادو للفنون ملك وملكة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إن متحف الفنون الشهير بمدريد يتوقع انخفاض إيراداته بنسبة 70% في العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد عام واحد فقط من الاحتفال بالذكرى السنوية المئتين بحضور عدد قياسي من الزوار بلغ 2ر3 مليون زائر، ناقش مدير المتحف ميجيل فالومير ورئيس لجنة الرعاية الملكية لمتحف برادو، خافيير سولانا، المشاكل التي تواجه المعلم في مؤتمر عبر الفيديو مع الملك فيليبي والملكة ليتيزيا.

ويعمل المتحف على خطة مرحلية، من المقرر أن تتوج بإعادة فتح المتحف ، لكن لم يتم تحديد موعد ذلك بعد. وقال القائمون على المتحف إن أعداد الزوار ستظل محدودة خلال فترة إعادة الافتتاح.


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