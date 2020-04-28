متحف برادو في إسبانيا يتوقع انخفاض إيراداته بنسبة 70%

أبلغ أكبر مسؤولين بمتحف برادو للفنون ملك وملكة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إن متحف الفنون الشهير بمدريد يتوقع انخفاض إيراداته بنسبة 70% في العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد عام واحد فقط من الاحتفال بالذكرى السنوية المئتين بحضور عدد قياسي من الزوار بلغ 2ر3 مليون زائر، ناقش مدير المتحف ميجيل فالومير ورئيس لجنة الرعاية الملكية لمتحف برادو، خافيير سولانا، المشاكل التي تواجه المعلم في مؤتمر عبر الفيديو مع الملك فيليبي والملكة ليتيزيا.

ويعمل المتحف على خطة مرحلية، من المقرر أن تتوج بإعادة فتح المتحف ، لكن لم يتم تحديد موعد ذلك بعد. وقال القائمون على المتحف إن أعداد الزوار ستظل محدودة خلال فترة إعادة الافتتاح.