أعرب نواب البرلمان عن انزعاجهم مما يقدمه الفنان رامز جلال في برنامجه للمقالب، فقد استنكر النائب عن المحلة الكبرى محمد خليفة، المحتوى المقدم في برنامج الفنان المذكور.

وقال في تصريحات لـ"الشروق"، إن تأثيرا سلبيا كبيرا يقع على المتلقي والجمهور الذي يحتوى على أطفال ونساء، مضيفا أنه قرر التحرك بشكل رسمي ضد الأمر.

وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام بشأن وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، مبينا الكم الهائل من المخالفات للأعراف والتقاليد الراسخة في المجتمع، وخطورة محتوى البرنامج على سلوكيات وأفكار المواطنين.

وأعرب عن أمله في تكثيف الدور الرقابي الذي تقوم به الجهات والهيئات المعنية بالدراما والبرامج الفضائية، ممثلة في الهيئة الوطنية للإعلام والأجهزة المعنية، حتى لا يكون هناك هذا الكم من الظهور المؤذي للبرامج والفقرات غير الهادفة.

ورأى النائب رياض عبد الستار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن برنامج جلال يجب التصدي له على الفور، والتنبيه على ضرورة عدم الإفراط في تقديم محتويات استفزازية بهذا الشكل، مؤكدا أن البرنامج الذي أزعج الكثيرين، يظهر كما لو أنه في سياق آخر أو زمن مختلف، لا يبالي بما يعايشه الناس ولا يكترث للظروف، ولا يضع في حساباته أي عادات أو أسس للمجتمع، حسب قوله.

واستطرد عبد الستار: "في الأوقات الحالية يحتاج المواطن لرسائل إعلامية تقويه وتعاونه في التعامل مع الظروف الحالية الطارئة على المستويات الصحية والاجتماعية، وليس تخويفه واستفزازه، وهو ما يتطلب تحرك فوري ضد رامز جلال".

وأضاف أنه من جهته كنائب قد تقدم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي" وضرورة منعه ووقف عرضه.

فيما طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، بوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بسبب إساءته للمشاهدين وعدم توافقه مع أخلاق وقيم وتقاليد المجتمع.

وقال "العادلي"، في تصريحات له، إن برنامج "رامز مجنون رسمي"، يضر المشاهدين ويتعارض مع الذوق العام، وهو برنامج يشجع على العنف والسخرية من الآخرين، ويرسخ لأفكار هدامة مثل التعذيب، ما يؤثر بالسلب على سلوكيات المواطنين وخاصة الأطفال.

وناشد العادلي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه البرامج التي تضر بالمجتمع.