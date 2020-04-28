وزير الأوقاف لمشغلي القرآن بصوت عال داخل المنازل: هل استأذنت جارك ولا هي فوضى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إذاعة القرآن الكريم عبر مآذن المساجد عادة حسنة أقرب للعادة المصرية، مؤكدًا أنها ليست واجبة أو سنة أو مندوبة أو ممنوعة.

وأضاف «جمعة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة لم ولن تمنع قراءة القرآن الكريم، موضحًا أنها سمحت بإذاعة القرآن عبر المآذن ما قبل صلاتي المغرب والفجر داخل القرى والمدن، وفق مجموعة من الضوابط.

وتابع: «لا يوجد شيء بدون ضوابط؛ لأن عدم وجود ضوابط سيكون الأمر فوضى، وبدونها الوزارة هي من تتحمل المسؤولية»، لافتًا إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى بلا حدود من مكبرات الصوت المستخدمة في المساجد»، وفقًا لذكره.

وأوضح وزير الأوقاف أن القرآن والابتهالات ما قبل المغرب والفجر موجودة بقنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، منوهًا بأن الأهم من تشغيل القرآن هو الالتزام بأخلاق القرآن من الصدق والوفاء والأمانة.

ونوه بأن رفع صوت القرآن الكريم داخل المنزل يتطلب مراعاة ظروف الأشخاص المحيطين، متابعًا: «هي علاقة بينك وبين الله، ومن المرجح أن يكون هناك جار له ظروفه، وابنه يريد النوم أو المذاكرة، هل استأذنت جارك أو أهالي الحي ولا هي فوضى؟».

وأعرب عن قلقه من ظاهرة تركيب الأفراد الميكروفونات على أسطح منازلهم لإذاعة القرآن عبرها، معقبًا: «قد يبدأ الأمر بحسن النية وحماس ديني عند بعض الأفراد، ثم تستغل الجماعات الإرهابية والمتطرفة هذا الحماس الديني الطيب في تحقيق أهدافها».