لبنان: محتجون يضرمون النيران بمصارف في طرابلس

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أضرم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس بشمال البلاد النيران، اليوم الثلاثاء، في عدد من فروع المصارف في منطقة التل مقابل مستشفى شاهين.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، أن المحتجين أقدموا على تحطيم بعض واجهات المصارف.

ووفق الوكالة، حضرت عناصر الجيش إلى المكان وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإعادة الوضع الى طبيعته.

كان شبان غاضبون احتشدوا لتشييع جثمان محتج توفي في وقت سابق اليوم متأثراً بجروحه إثر المواجهات التي حصلت ليل أمس الإثنين بين الجيش اللبناني والمحتجين.

ورشق المحتجون، عناصر الجيش بالحجارة ورد الجيش بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

ولا تزال المواجهات بين المحتجين وعناصر الجيش اللبناني مستمرة.

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.