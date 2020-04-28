قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية، إنه يتفق مع قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى الغناء مرة أخرى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المشكلة بالنسبة لأغاني المهرجانات عدم وجود رقابة؛ للاهتمام بالكلمات الخاصة بالأغاني.

وعن سؤال إيناس الدغيدي عن إمكانية انضمامه إلى أحد الأعمال الدرامية كممثل، أشار إلى أنه ينتظر فرصة للتمثيل؛ بسبب حبه للتمثيل، ذاكرًا أنه يحب الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة.

وحل حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشعبية، ضيفًا على الحلقة الرابعة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه إيناس الدغيدي، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الاثنين.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي؛ لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.