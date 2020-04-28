بانكوك أيروايز تستأنف رحلاتها المحلية اعتبارا من 15 مايو

أعلنت شركة الطيران التايلندية بانكوك أيروايز اليوم الثلاثاء اعتزامها استئناف رحلاتها المحلية في تايلاند اعتبارا من 15 مايو المقبل مع تطبيق إجراءات إضافية للسلامة والتباعد الاجتماعي، في مواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الشركة في بيان إنه سيتم زيادة المسافة بين المقاعد ومنع تقديم المشروبات والمأكولات على متن الطائرات أثناء الرحلة في إطار إجراءات مكافحة العدوى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أعضاء أطقم الطائرات سيرتدون الملابس الواقية في حين سيتم إلزام الركاب بارتداء الأقنعة الواقية.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ العمل بتسيير رحلتين يوميا بين بانكوك وساموي، على أن تعلن باقي رحلاتها في وقت لاحق.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في تايلاند ظل أقل من 10 حالات لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ العدد اليوم 7 إصابات فقط.