وزارة الصحة الماليزية ترى أن البلاد تتعافى من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، وهي أقل زيادة يومية منذ 12 مارس الأمر الذى حدا مسؤول صحي بارز إلى توقع أن البلاد "تدخل مرحلة التعافي".

وقال المدير العام للوزارة نور هشام عبد الله، إن ماليزيا على مسار محاكاة تايلاند المجاورة التي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان ماليزيا، حيث تشهد تراجع الإصابات الجديدة إلى أقل من 10 إصابات الأسبوع المقبل.

وذكر هشام في مؤتمر صحفي إن ماليزيا "نجحت في تثبيت المنحنى"، مضيفا أنه يعتقد أن "نظام السيطرة على الحركة"، وهو الاسم الرسمي للإغلاق الذي تفرضه الدولة منذ 18 مارس، يحقق نجاحا.

وسجلت ماليزيا 5851 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، نحو ثلث الإصابات المسجلة في جارتها الأصغر سنغافورة، بينما توفى 100 شخص إثر إصابتهم بالفيروس.

وتعافى نحو 70% من إجمالى المصابين بكورونا في ماليزيا، وفقا لوزارة الصحة.

وعلى الرغم من انخفاض الإصابات اليومية إلى نحو 53 في الأسبوع الماضي، مددت الحكومة الإغلاق إلى 12 مايو.

وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري في مؤتمر صحفي منفصل "دعونا نكون منضبطين ونتعامل مع الأمر الآن من أجل راحتنا في المستقبل"، مؤكدا أنه من المفضل الابقاء على الإغلاق بدلا من إعادة فرضه إذا ارتفعت الإصابات مجددا.

وأشار إلى أنه تم القبض على أكثر من 21 ألف شخص خلال فترة الإغلاق، التي تلزم الأشخاص بالبقاء في منازلهم - باستثناء بعض الاستثناءات مثل التسوق من أجل شراء الطعام أو الانتقال إلى العمل.

ويخضع نواب البرلمان الماليزي لفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل جلسة مثيرة للجدل لمدة يوم واحد من المقرر عقدها في 18 مايو المقبل.

وأبلغ أمين مجلس النواب رضوان رحمت أعضاء البرلمان بأن "جميع النواب يجب أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا في البرلمان في الفترة من 14 إلى 15 مايو".