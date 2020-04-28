ضبط شخصين لاتهامهما بفرض إتاوات على ركن السيارات في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط شخصين، عاطلين؛ لاتهامهما بفرض إتاوات مالية، على قائدي السيارات، نظير توقفها، في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة.

ووفقًا لمصدر أمني، أمس الاثنين، فقد تداول نشر صاحب أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استغاثة، حول قيام أحد المتهمين "الخارجين على القانون" في منطقة محرم بك، بالتعدي على قائدي السيارات حال رفضهم دفع إتاوات مقابل الركن.

وباستهداف المنطقة محل البلاغ، تم ضبط العاطلين، حال قيامهما بتنظيم انتظار المركبات "السايس" بدون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، بتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق معهما.