حي متتزه ثان الإسكندرية يرفع مخلفات ميدان المندرة

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تفقد ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة من قِبل رجال نهضة مصر للخدمات البيئية بميدان المندرة البحري.
يأتي ذلك ضمن جولات رئيس الحي لمتابعة حملات الإزالة المخالفات بنطاق الحي.