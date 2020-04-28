التحقيق في واقعة إصابة موظف بحي المنتزه أثناء حملة إشغالات

تباشر الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، التحقيق في واقعة التعدي على مدير المتابعة الميدانية بحي أول المنتزه، "محمد غريب"، وإصابته بكدمة في العين، خلال تصدي مجموعة من الباعة الجائلين، أمس الاثنين، لحملة استهدفت إزالة الإشغالات، شرقي الإسكندرية.

وتعرضت الحملة التنفيذية لاعتداء من جانب الباعة الجائلين، حيث نشبت مشادة كلامية مع أحدهم؛ عندما قام بالاعتراض على مطالبة موظفو الحي لهم بضرورة مغادرة الشارع، تطورت تلك المشادة الكلامية، بأن قام البائع المتجول بالتعدي على مدير المتابعة الميدانية بالحي، وسط تجمهر الباعة الجائلين على مزلقان سيدي بشر لمنع الحي من تنفيذ الحملة.

وتدخلت قوات الأمن؛ لفض تجمهر مجموعة من الباعة الجائلين على مزلقان سيدي بشر، في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، عقب توجه حملة من الحي لمنع التجمعات، وإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على الطريق العام، والسكة الحديد، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لمصدر أمني، فإنه وبتدخل قوات الأمن، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تم فض التجمهر، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين، لعرضهم على النيابة العامة لتباشر التحقيق.