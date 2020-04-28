شيخ الحارة: محمد منير هيكلمك يا شاكوش؟ والأخير: معايا إثبات

استنكر شيخ الحارة التصريحات التي أدلى بها حسن شاكوش في البرامج التليفزيونية من أن الكينج محمد منير بارك له على نجاح أغنيته «بنت الجيران»، قائلًا: «محمد منير هيكلمك إنت يا شاكوش؟».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «منير» صرح في إحدى حفلاته بأنه لن يعطي أفكاره لهذا المستوى من الثقافة، في إشارة لأغاني المهرجانات، ليجيبه «شاكوش»: «معايا إثبات إنه كلمني».

وأوضح مطرب المهرجانات الشعبية أنه سجل المكالمة التي دارت بينه وبين الكينج، واستعرض المكالمة عبر البرنامج التي جاء فيها بصوت منير: «اجتهد اجتهد والله برافو عليك أنا فرحان بيك، وممكن أديلك أفكار».

وحل حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشعبية، ضيفًا على الحلقة الرابعة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه إيناس الدغيدي، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الاثنين.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي؛ لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.