بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل «الاختيار»، باجتماع بين «أبو بكر البغدادي» و«أبو مصعب» ويطلب الأول من الأخير أن يبايعه، لتنضم بذلك جماعة «جبهة النصرة» إلى ما يسمي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، ويغريه بالمال كما يهدده أيضا بطريقة غير مباشرة بأنه سيخسر إذا لم يبايعه، ويعطيه مهلة أسبوعين حتى يفكر في الأمر، فيما يدرك «أبو مصعب» أن هذه المهلة هي فقط لحفظ ماء الوجه وأنه سوف يبايعه كي لا يخسر سطوته، أو أنه إذا رفض فستنقلب عليه جنوده ويقتلوه.

بينما يجلس «سعد» مع أحد أبناء بلدته ويدعى «بشوي»، الذي يخبره أنه يفكر في الرحيل عن بلدته خوفا من بطش جماعة الإخوان الإرهابيه به هو وأسرته، فيقول له «سعد» أنه لا يجب أن يترك أحد بلده وأرضه وأنهم يبطشون بالضعيف فقط، وبعد ذلك يأتي له شخص يدعى «إسماعيل» ويطلب منه أن ينضم له في حركة «تمرد»، فيما يأتي أحد الشباب من جيران «المنسي» ويصطحبه إلى المقهى، ويتحدث معه في أحوال البلد كما يخبره أن هناك بعض المشاكل بينه وبين والدته.

ويعود «عشماوي» إلى مصر ويخبره زوج شقيقته بالتطورات التي تحدث في البلد، وأثناء ذلك يذهب «المنسي» إلى والده الذي يخبره أنه مريض بسرطان الكبد وفي المراحل الأخيرة وأنه يعيش أخر أيامه وأنه لا جدوى من العلاج، ويعطيه وصيته ويطلب منه أن لا يفتحها إلا بعد وفاته، ويتلقى «المنسي» الخبر وهو في حالة من الصدمة.

ويزور «سعد» شخص يدعى «الشيخ معتصم» ويطلب منه أن يذهب معه إلى إعتصام «رابعة»، وأثناء ذلك يذهب «عشماوي» مع أسرته إلى إعتصام «رابعة» لتأييد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تمتلى شوارع وميادين البلاد بالمتظاهرين الرافضين لحكم الجماعة الإرهابية، بينما يعود «المنسي» إلى منزله ويخبر زوجته بإنتقاله إلى الكتيبة 103 في رفح بشمال سيناء، ويطلب منها أن لا تخبر أهله وأتفقا على إخبارهم بأنه إنتقل إلى الأسكندرية.

وفي طريق «المنسي» إلى الكتيبة 103، يذاع في الراديو بيان القوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي حينها، والذي جاء فيه قرار عزل مرسي، وتعطيل العمل بالدستور لفترة مؤقته، وـادية رئيس المحكمة الدستورية العليا يمين الرئاسة، وتوليه منصب رئيس الجمهورية في المرحلة الإنتقالية لحين إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، وعند وصول «المنسي» إلى الكتيبة يخرج مع أحد الضباط وبعض القوات في عملية تمشيط، وأثناء ذلك يهاجم أحد الأكمنة التي تحت الإنشاء من قبل بعض الإرهابيين، ويقذفوه بقذائف «هاون».

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.