وزارة الدفاع التونسية تنفي استخدام أراضيها لشن هجمات في ليبيا

نفت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، أي وجود لعمليات عسكرية أجنبية انطلاقا من الأراضي التونسية، إثر تقارير عن هجمات ترتبط بالنزاع في الجارة ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن "ما روجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من إشاعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة".

كما أضافت الوزارة بأن تلك التقارير "إدعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن استخدام تركيا سرا لقواعد عسكرية في تونس كمنطلق لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في نزاعها ضد قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، وهو ما تنفيه تونس بشدة.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية "أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برا وبحرا وجوا ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية وأن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه".