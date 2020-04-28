رئيس وزراء كندا: تدابير الصحة العامة تنجح في تسطيح منحنى الإصابات بكورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن تدابير الصحة العامة التي يتخذها الكنديون لمجابهة (كورونا) المستجد تنجح، لافتا إلى أن منحنى الإصابات في كثير من أنحاء البلاد بدأ في التسطيح.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الحاكم - في مؤتمره الصحفي اليومي الذي يعقده في العاصمة (أوتاوا) -: "على الرغم من القول بأن المنحنى يتسطح، وهو الهدف الذي تعمل الدولة بأكملها من أجله، لم نخرج من الأزمة بعد".

وأضاف "كم عدد الحالات الجديدة ، وعدد الخسائر التي يجب أن نحزن عليها، وما إذا كانت مستشفياتنا ستستمر في التأقلم ، كل هذا يتوقف علينا".

ومن المتوقع أن يصدر مسؤولو الصحة الفيدراليون التوقعات الوطنية المحدثة بشأن شدة ونطاق انتشار الفيروس في كندا في وقت لاحق اليوم.. وتأتي التوقعات الجديدة حول انتشار الفيروس وعدد الوفيات المحتملة بعد أكثر من أسبوعين تقريبا من الجولة الأولى من النماذج الفيدرالية التي أصدرتها هيئة الصحة الكندية، والتي توضح بالتفصيل أفضل السيناريوهات، وتختلف حسب درجة الإجراءات التي تتخذها حكومات المقاطعات الكندية.

وأظهرت هذه البيانات أن ذروة الحالات في كندا قد تأتي في أواخر الربيع، مع نهاية الموجة الأولى في الصيف. وبالفعل ، يبدو أن بعض المقاطعات في ذروتها أو من المحتمل أن تبدأ مقاطعات أخرى في تسطيح منحى الإصابات مع الكشف عن حالات جديدة قليلة أو معدومة في بعض المناطق.

وحتى صباح يوم الثلاثاء، أبلغت كندا عن أكثر من 48 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" وأكثر من 2700 حالة وفاة.. ومن المقرر أن يعقد النواب اجتماعا عبر الإنترنت اليوم وسيكون أحد أولويات أوامر العمل هو تمرير تشريع يوفر الدعم المالي لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية.